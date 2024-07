Serie C, quando si giocheranno i derby Entella-Sestri Levante

I tifosi di Sestri Levante ed Entella hanno già messo il circoletto rosso sul calendario. La nuova Serie C è nata oggi con il calendario e se il via è fissato per il 25 agosto, l'attesa nel Tigullio era palpabile per scoprire le date dei derby che torneranno dopo quelli dell'anno scorso visto che le formazioni di Gallo e Scotto sono state inserite ancora una volta nello stesso girone: il B...