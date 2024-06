Una nuova occasione per Eusebio Di Francesco

La carriera di Eusebio Di Francesco dovrebbe proseguire in Serie A. L'allenatore, reduce dalla retrocessione con il Frosinone non resterà nell'attuale club e su di lui ci sono le ultime due squadre che ancora non hanno una guida tecnica nella massima serie. Una nuova occasione quindi per il tecnico che nei primi mesi di campionato sembrava aver definitivamente fatto dimenticare alcuni flop, il suo Frosinone giocava bene e vinceva, fino ad assestarsi a metà classifica.

Poi però tutto è crollato, da gennaio è iniziata una profonda crisi che ha visto la formazione vincere solo tre partite con ben 12 giornate consecutive senza successi, tre mesi in tutto. A quel punto la classifica si è complicata e i successi con Monza e Salernitana non sono bastati a evitare la retrocessione arrivata all'ultima giornata con la sconfitta contro l'Udinese in casa.

Empoli e Venezia su Di Francesco

Evidentemente però la stagione di Di Francesco è stata apprezzata, anche perché non va dimenticato che il Frosinone aveva una delle squadre più giovani dell'intero torneo e anche una di quelle con il budget più basso. Forse anche per questo l'allenatore è adesso in cima alla lista di Empoli e Venezia, con i toscani che devono sostituire Nicola, reduce da un'altra miracolosa salvezza e pronto a dire sì al Cagliari, mentre i lagunari hanno visto decollare verso Torino Vanoli appena raggiunta la Serie A.

Due nuove opzioni quindi per Di Francesco che sta cercando di rivitalizzare una carriera che dopo le imprese con il Sassuolo e alcune notti magiche con la Roma sembrava pronta a essere stabilmente su grandi palcoscenici.