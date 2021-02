Cagliari, Di Francesco verso l'esonero: i possibili sostituti

Una crisi senza fine. Il Cagliari, nell'anticipo del venerdì sera della 23esima giornata di Serie A, è stato battuto per 1-0 dal Torino in un delicato scontro diretto per la salvezza. Per i sardi, sprofondati ormai in piena zona retrocessione, è la terza sconfitta consecutiva, la nona nelle ultime dieci gare. Un ruolino di marcia da incubo, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso 25 novembre, quando i rossoblù superarono per 2-1 il Verona. Da quel giorno il Cagliari è entrato nel tunnel, con una spirale di risultati negativi che adesso rischia di costare il posto al tecnico Eusebio Di Francesco.

Cagliari, Di Francesco in bilico: pronto Semplici

Il presidente Giulini, malgrado nel corso della stagione abbia più volte ribadito la propria fiducia nei confronti dell'allenatore tanto da prolungargli il contratto, si sarebbe ormai convinto della necessità di un cambio di rotta alla guida della squadra. Il candidato numero uno per prenderne il posto sarebbe Leonardo Semplici, senza panchina dal febbraio 2020, quando venne esonerato dalla Spal, club nel quale era arrivato nel dicembre 2014 conquistando poi due promozioni: una dalla Lega Pro alla Serie B ed una dalla B alla A. Sullo sfondo, invece, le piste che portano a Vincenzo Montella e Walter Mazzarri.