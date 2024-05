Di Lorenzo-Napoli, il capitano vicino all'addio

Un ciclone si sta abbattendo sul Napoli dopo la stagione fallimentare post scudetto. De Laurentiis ha scelto Manna come direttore sportivo, poi cambierà anche l'allenatore con Gasperini sogno da cullare fino a quando il tecnico non parlerà con Percassi tra oggi e domani, e altri nomi sulla lista come Pioli, Conte e Italiano. La rivoluzione toccherà anche il campo con diverse cessioni, Zielinski è già dell'Inter, Osimhen volerà al miglior acquirente, così come Simeone e chissà quanti altri.

Di Lorenzo dice addio al Napoli

Tra questi ci sarà anche il capitano Di Lorenzo che secondo gli ultimi rumors avrebbe chiesto ufficialmente la cessione. I suoi passaggi a vuoto in questa stagione sono stati sempre evidenziati dalla critica, feroce anche troppo visto il passato del laterale, e anche dai tifosi. Un atteggiamento che non è piaciuto al capitano che sembra aver ormai fatto la sua scelta, cambiare strada e accettare una delle offerte che arriveranno in estate, si è parlato per esempio dell'Inter in tempi non sospetti.

Probabile che prima, durante e dopo l'Europeo si possa cercare di ricucire lo strappo, anche se non sembra cosa semplice. Va ricordato che il Napoli ha rinnovato il contratto di Di Lorenzo da poco, con scadenza al 2028, tanti anni ancora e costo del cartellino che quindi non potrà essere abbassato nonostante la scelta del calciatore di andare via. Difficile ipotizzare un prezzo, il portale specializzato transfermarkt indica 18 milioni per il cartellino, che sarebbero il doppio rispetto ai 9 pagati all'Empoli nel 2019.