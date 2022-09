Di Maria, quante giornate di squalifica rischia il Fideo dopo l'espulsione di Monza

Una giornata nera, anzi nerissima, quella vissuta ieri, domenica 18 settembre, dalla Juventus. I bianconeri, all'U-Power Stadium, sono stati superati per 1-0 dal Monza (alla prima storica vittoria in serie A) prolungando così il proprio momento no: la Vecchia Signora, tra campionato e Champions League, non vince infatti da cinque gare, in cui ha raccolto soltanto due pareggi (contro Fiorentina e Salernitana) e ben tre sconfitte (contro Paris Saint-Germain e Benfica, oltre a quella con i brianzoli). A ciò si aggiunge l'espulsione subita da Di Maria, allontanato dal direttore di gara al 40' del primo tempo del match contro i biancorossi per una gomitata rifilata ad Armando Izzo.

Quante giornate di squalifica rischia Di Maria

Di Maria, che si è visto sventolare in faccia un rosso diretto, è stato sanzionato per "condotta scorretta", punita dal giudice sportivo con almeno due giornate di stop. La squalifica inflitta all'argentino, tuttavia, potrebbe essere ancora più lunga: il Fideo, prima di uscire dal terreno di gioco, avrebbe infatti rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose. Se tali frasi sono state messe a referto dall'arbitro, Di Maria rischia uno stop di tre giornate. In questo caso l'ex fantasista del Paris Saint-Germain salterebbe le gare di campionato contro Bologna, Milan e Torino, tornando a disposizione solamente il 21 ottobre per il match interno contro l'Empoli.

Un episodio che certifica l'inizio di stagione complicato anche a livello personale per il Fideo: Di Maria, che fin qui ha segnato soltanto un gol (quello all'esordio nel 3-0 al Sassuolo), ha dovuto infatti far conto con alcuni problemi fisici che ne hanno fortemente limitato l'impiego da parte del tecnico Massimiliano Allegri.