Juventus, cosa farà Di Maria al termine della stagione

Una prima parte di stagione difficile, contrassegnata dai problemi fisici che gli hanno impedito di trovare continuità, ma poi Angel Di Maria, dopo il trionfo mondiale con la sua Argentina, ha saputo prendere per mano la Juventus, guidandola ad una complicata rimonta in campionato e ad un cammino da protagonista in Europa League. Sul futuro del fantasista, autore fin qui di otto reti (quattro in serie A e quattro in Europa), c'è tuttavia ancora incertezza, dato che il suo contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Ed il Fideo, più volte, non ha nascosto il desiderio di chiudere la sua carriera in patria e, più precisamente, al Rosario Central, club nel quale è cresciuto.

Qualcosa, nelle ultime settimane, sembra però cambiato. Se fino ad appena un paio di mesi fa pareva quasi impossibile ipotizzare una permanenza di Di Maria a Torino anche nella prossima stagione, adesso il quadro ha acquisito sfumature diverse. L'argentino, in questo 2023, ha assunto il ruolo di leader tecnico della formazione di Massimiliano Allegri e si è identificato a pieno con l'identità juventina, con il suo rendimento, non a caso, lievitato in maniera esponenziale. Ed il Fideo, oggi, non chiude più le porte ad un rinnovo, anzi: secondo fonti provenienti dall'Argentina, l'ex Psg avrebbe infatti dato il proprio benestare per un rinnovo annuale, legandosi così ai bianconeri fino al 30 giugno 2024.

Ed il futuro di Di Maria non sembrerebbe neanche più legato ad una qualificazione alla prossima edizione della Champions League: certo, la partecipazione alla massima competizione europea metterebbe ovviamente ancor più in discesa la strada verso il rinnovo, ma il Fideo si sarebbe convinto a restare a Torino a prescindere dall'esito finale dell'attuale stagione. Per la gioia di Massimiliano Allegri e di tutti i tifosi bianconeri.