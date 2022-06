Di Maria, quando firmerà per la Juventus

Una trattativa lunghissima, estenuante, che ad un certo punto sembrava interrotasi per poi svoltare improvvisamente verso un'imminente fumata bianca. Angel Di Maria, in uscita a parametro zero dal Paris Saint-Germain, formazione nella quale ha militato nelle ultime sette stagioni, è ad un passo dalla Juventus. Il club bianconero e l'argentino, dopo settimane di tira e molla, hanno infatti finalmente raggiunto l'accordo per l'arrivo del "Fideo" alla corte di Massimiliano Allegri. Per il giocatore, che in passato ha vestito anche le maglie di Rosario Central, Benfica, Real Madrid e Manchester United, è pronto un contratto annuale da sei milioni di euro netti più bonus legati a rendimento e risultati. E la firma, adesso, è davvero imminente.

Juventus, quando è attesa la firma di Di Maria

Di Maria, in questi giorni, si trova a Ibiza dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza dopo gli impegni della passata stagione. L'argentino è in costante contatto con il suo entourage, che ha portato avanti in queste settimane la trattativa con la Juventus. L'ormai ex giocatore del Psg, dopo numerosi tentennamenti, ha sciolto le proprie riserve dando l'ok al club bianconero, dal quale è atteso già nei prossimi giorni. Di Maria potrebbe infatti arrivare a Torino per apporre la firma sul proprio contratto nella prossima settimana: ancora difficile stabilire il giorno preciso, ma l'importante, per la Vecchia Signora, è che la fumata bianca sia davvero ormai ad un passo.

Quello di Di Maria, in ogni caso, dovrebbe essere soltanto il primo grande colpo dell'estate juventina. In dirittura d'arrivo c'è infatti anche il ritorno di Paul Pogba, pronto a tornare a vestire la casacca bianconera dopo la separazione del 2016, quando si trasferì al Manchester United per la cifra di 105 milioni di euro.