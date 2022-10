Infortunio Di Maria: i tempi di recupero

È senza pace la stagione di Angel Di Maria. L'argentino, costretto a saltare già numerosi impegni a causa di alcuni guai fisici, ha accusato un nuovo problema muscolare nel corso della gara di Champions League contro il Maccabi Haifa, terminata sul punteggio di 2-0 per gli israeliani. Il Fideo, nella mattina di oggi, giovedì 13 ottobre, si è recato al JMedical per gli esami del caso, i quali hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

I tempi di recupero

Una diagnosi che costringerà Di Maria ad uno stop di circa venti giorni per un completo recupero. Ciò significa che il fantasista potrebbe tornare a disposizione il prossimo 6 novembre per la sentita sfida di campionato contro l'Inter, mentre più difficile pare un suo recupero per la gara dell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma il 2 novembre. L'argentino, tuttavia, potrebbe non scendere in campo con la maglia della Juventus prima del 2023 per recuperare al meglio in vista dei Mondiali in Qatar, che prenderanno il via domenica 20 novembre.

In attesa del recupero di Di Maria, è probabile che il tecnico Massimiliano Allegri possa optare per il modulo a due punte, con Milik, tra i più positivi in questo disastroso inizio di stagione bianconero, a far coppia con Vlahovic.