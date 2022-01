Salernitana, la pazza idea: tentativo per Diego Costa

Sogna il clamoroso colpo di mercato, la Salernitana del neo presidente Danilo Iervolino. I granata, ultimi in classifica con i loro dieci punti e reduci dalla sconfitta interna per 0-3 contro la Lazio, con i biancocelesti che hanno espugnato l'Arechi grazie alla doppietta di Immobile ed al gol di Lazzari, hanno necessità di rinforzare la propria rosa per provare a raggiungere quella che, ad oggi, pare una salvezza quasi impossibile. Per farlo il direttore sportivo Walter Sabatini avrebbe messo nel mirino un profilo di primo ordine: quello dello spagnolo Diego Costa.

Salernitana su Diego Costa, le ultime

Il centravanti, nei giorni scorsi, ha rescisso il contratto che lo legava ai brasiliani dell'Atletico Mineiro, formazione con la quale ha realizzato cinque reti in diciannove presenze totali, ed è ora alla ricerca di una nuova avventura. Il suo nome è finito subito sul taccuino del ds granata, che già provò a portarlo a Bologna in estate prima di puntare sull'austriaco Arnautovic e che adesso sogna di farlo sbarcare a Salerno per comporre una coppia d'attacco da sogno con Franck Ribery. La trattativa, ovviamente, non è delle più semplici, ma i campani, un tentativo, lo faranno. Anche perché portare alla corte di mister Colantuono un giocatore del livello di Diego Costa, che in passato, tra le altre, ha vestito anche le maglie di Atletico Madrid e Chelsea, significherebbe modificare non di poco gli equilibri nella lotta salvezza.