"Diego Maradona è in una bara": lo striscione shock dei tifosi inglesi

Prima della partita tra Italia e Inghilterra (ieri a Napoli gli inglesi si sono imposti 2-1) al tifoso britannico che voleva portare dentro lo stadio di Napoli una bandiera con una scritta shock è stato annullato il biglietto, grazie anche alla collaborazione della Federcalcio inglese.

"Diego's in a box", si leggeva su quella vergognosa bandiera. Ovvero, "Maradona è in una bara". L'odio verso il campione argentino (ieri ci sono stati fischi e cori a ripetizione contro il Pibe de Oro dal settore ospiti) deriva dalla ormai mitologica rete della "Mano di Dio" (il 10 colpì la palla con un pugno, beffando il portiere inglese Shilton e l'arbitro) segnata nei quarti del Mondiale 1986 tra Argentina e Inghilterra.

Una ferita mai rimarginata a Londra e dintorni, che non può ovviamente giustificare in alcun modo scritte così oltraggiose.

England fans on route to Naples with a ‘Diego’s in a box’ banner ?? pic.twitter.com/8KvDF3CK6l