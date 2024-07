Ultimo giorno di ritiro in Trentino per il Napoli, che in serata farà ritorno in Campania in vista dell'inizio (il 25 luglio) della seconda parte di ritiro a Castel di Sangro. Prima, però, doppio allenamento a Dimaro, dove ieri il club partenopeo ha vinto la seconda amichevole estiva superando 3-0 il Mantova di Davide Possanzini, neo promosso in Serie B...