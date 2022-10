Dinamo Zagabria-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una partita determinante per il futuro europeo del Milan. Gli uomini di Stefano Pioli, reduci dalla vittoria in campionato con il Monza, faranno visita nella serata di mercoledì 25 ottobre (fischio d'inizio alle 21) alla Dinamo Zagabria nella quinta giornata del girone E di Champions League. Croati e rossoneri, al momento, si trovano appaiati al terzo posto, distanti rispettivamente tre e due lunghezze da Chelsea e Salisburgo: ecco perché il match del Maksimir avrà un'importanza determinante per entrambe le formazioni.

Dinamo Zagabria-Milan, le scelte di Cacic

Cacic, per la sfida contro il Milan, si affiderà al 3-5-2, con Orsic al fianco di Petkovic per comporre il tandem offensivo. In mezzo al campo Ademi, Misic e Ivanusec, con Moharrami (in vantaggio su Spikic) e Ljubicic sulle corsie esterne. In difesa spazio per Ristovski, Sutalo e Peric, tra i pali Livakovic.

Dinamo Zagabria-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, sarà costretto a fare i conti con l'assenza di Maignan, che tornerà disponibile solamente nel 2023. Non al meglio anche Dest e Diaz, usciti malconci dall'impegno con il Monza. Nel 4-2-3-1 rossonero, dopo il turno di riposo osservato in campionato, si rivedranno dal primo minuto Giroud e Leao, con il reparto offensivo completato da due tra De Ketelaere, Krunic e Messias. A centrocampo torna Tonali al fianco di Bennacer, mentre in difesa, dove mancherà lo squalificato Tomori, potrebbe esserci spazio per Gabbia e Kjaer, con Kalulu e Theo Hernandez sulle corsie esterne. In porta Tatarusanu.

Dinamo Zagabria-Milan, le probabili formazioni

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All. Cacic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leão; Giroud. All. Pioli

Dinamo Zagabria-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Dinamo Zagabria-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (20 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming anche da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.