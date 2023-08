Champions League 2023-24: i sorteggi in diretta

Alle 18 di oggi giovedì 31 agosto a Montecarlo prenderà il via il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023/2024. Sono quattro le squadre italiane che si giocheranno l'accesso gli ottavi di finale: Napoli, Lazio, Inter e Milan. La formazione partenopea è stata inserita in prima fascia in quanto vincitrice dello scorso campionato. I nerazzurri, vicecampioni d'Europa, partiranno invece in seconda fascia, mentre rossoneri e biancocelesti in terza. Today seguirà in diretta testuale il sorteggio che avrà luogo al Grimaldi Forum di Montecarlo. Il calcio di inizio della prossima Champions League è previsto il 19 settembre.

Champions League 2023/2024, le fasce dei gironi

Prima fascia: Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Psg, Siviglia

Seconda fascia: Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid

Terza fascia: Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa Belgrado, Psv, Copenaghen.

Quarta fascia: Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa.

Secondo le agenzie di scommesse Snai e Sisal le squadre favorite per la vittoria finale sono Manchester City e Bayern Monaco. Ma le italiane possono giocarsela: a parlare, come sempre, sarà solo il campo.