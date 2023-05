Napoli, addio Giuntoli: chi sarà il nuovo direttore sportivo

Dopo otto anni insieme il Napoli e Giuntoli sono pronti a separarsi. A meno di colpi di scena la squadra costruita in estate e che ha vinto lo scudetto sarà l'ultima costruita dal direttore sportivo in Campania. I tanti corteggiatori stanno aumentando il pressing e sembrano aver fatto breccia nel cuore del dirigente che adesso sfoglia la margherita per decidere quale sarà la sua prossima avventura.

Cristiano Giuntoli alla Juventus, non è l'unica scelta

Il direttore sportivo del Napoli è da tempo nel mirino della Juventus che sta cercando una figura per quella sedia rimasta vuota e avrebbe già avviato i colloqui, proficui, con il diretto interessato. L'assalto è partito e al momento Torino sembra essere la destinazione più probabile per l'uomo mercato, ma su di lui si sono posate le attenzione anche dei ricchi club di Premier League che potrebbero provare a sbaragliare la concorrenza con un'offerta da top e budget sul mercato decisamente più sostanziosi.

A lui starebbe pensando ad esempio il Manchester United che con Ten Hag sembra aver ritrovato la rotta giusta dopo anni turbolenti. Non va poi dimenticato il Tottenham che in Italia aveva pescato Paratici poi lasciato andare a causa dell'inchiesta sulle plusvalenza.

Chi sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli

Il Napoli ora va a caccia del suo nuovo direttore sportivo e c'è un nome in pole position. Si tratta di Pietro Accardi, 39 anni, e artefice delle ultime buone stagioni dell'Empoli. Sarebbe stato proprio Giuntoli a suggerire a De Laurentiis il suo nome per continuare il lavoro impostato in questi anni. A sostegno di Accardi rimarrebbe la stessa struttura di queste stagioni sia per il mercato che per quanto riguarda lo scouting. Accardi in passato ha rifiutato alcune offerte pur di restare ad Empoli, ad esempio quella del Verona, ma questa volta non si tirerebbe indietro.

A conferma di queste voci ci sarebbero anche le mosse dell'Empoli che starebbe cercando un nuovo direttore sportivo. Tra i nomi accostati alla società toscana di sarebbe Pecini, ma in in prima fila c'è Marcello Carli. Per lui sarebbe un ritorno dopo anni passati in Toscana tra cui quelli con Sarri in panchina in cui scoprì e aiutò nella crescita talenti del calibro di Rugani, Verdi, Mario Rui, Zielinski e Vecino.