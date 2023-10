Diritti TV, canale di Lega in rampa di lancio: come funzionerà

La questione diritti Tv continua a tenere banco, il campionato di Serie A per ora non ha chi trasmetterà le gare nei prossimi anni e la Lega aspetta le offerte di DAZN, Mediaset e SKY per capire come muoversi. E'un tema delicato perché ormai il sistema calcio in Italia viene sostenuto in buona parte dai soldi delle televisioni e quindi si cercherà di racimolare più denaro possibile per non far crollare il già fragile castello.

Canale di Lega, come funzionerà

I tre colossi di Tv e streaming proveranno a vincere una gara che probabilmente prevederà anche un terzo incomodo: il canale ufficiale della Lega Serie A. L'ad De Siervo ha dichiarato che sul piano tecnologico non ci sarebbero problemi e il canale potrebbe già essere presentato lunedì in assemblea.

Ma come potrebbe essere? Per ora si parla di indiscrezioni ma alcuni paletti dovrebbero essere fissati, il palinsesto prevedrebbe tutte le gare del campionato in diretta a cui si aggiungerebbero highlights, repliche, differite e anche altri contenuti come speciali in studio e approfondimenti. Ovviamente le partite la farebbero da padrone e dovrebbe essere confermato il weekend lungo con partite dal venerdì al lunedì con, durante la settimana, degli show in serata in modo da rendere comunque appetibile il nuovo canale.

Per ora solo indiscrezioni, ma la sensazione è che la Lega Serie A possa fare da sola e non per poco tempo, si parla infatti di una distribuzione almeno decennale che secondo Calcio e Finanza darebbe un importo minimo garantito di 1,2 miliardi con meccanismo di revenue sharing.