Dove guardare la Serie A fino al 2029: c'è l'accordo

La Serie A sarà trasmessa su DAZN e su Sky per i prossimi cinque anni. L'assemblea dei club della Lega del massimo campionato ha deciso oggi dopo tanti colloqui e qualche frizioni. Alla fine in diciassette hanno votato a favore dell'offerta presentata da DAZN e da SKY che dovrebbe valere circa 900 milioni a stagione, un introito in linea con quella attuale.

Assegnati a SKY e DAZN i diritti tv della Serie A

Non cambia niente quindi nonostante un po' di battaglia che nelle scorse settimane aveva portato sette società a vagliare la possibilità di creare un canale di Lega che a questo punto non nascerà. Nei prossimi cinque anni la Serie A verrà trasmessa ancora tutta su DAZN che farà vedere ai propri abbonati tutte le dieci gare di ogni singola giornata di campionato. Saranno invece tre, o al massimo quarto, le sfide che saranno presenti su Sky ma in questo caso forse rispetto al recente passato qualcosa cambierà.

Sky infatti avrà più margini di manovra e di scelta e quindi potrebbe trasmettere qualche big match in più rispetto alle ultime stagioni quando le grandi sfide erano tutte su DAZN. Insomma alla fine si è deciso di non cambiare e di tenersi stretta l'offerta arrivata negli scorsi mesi, oggi era l'ultimo giorno utile per decidere, in caso i di rifiuto si sarebbe dovuta trovare un'alternativa.