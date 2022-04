Milan, in arrivo Divock Origi: le cifre dell'operazione

Sarà Divock Origi a guidare l'attacco del Milan nella prossima stagione. Il Diavolo, secondo quanto raccolto da SportMediaset, ha infatti trovato l'accordo con il giocatore belga, che a giugno lascerà a parametro zero il Liverpool. L'attaccante classe 1995 percepirà un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione per tre anni, con un'opzione per un quarto. L'affare sarebbe ormai in dirittura d'arrivo e mancherebbero solamente le firme sui contratti per rendere ufficiale l'operazione.

Origi, nelle intenzioni del club rossonero, andrebbe ad occupare un ruolo di primo piano nel settore offensivo della formazione di Stefano Pioli, alle prese in questo finale di stagione con una preoccupante sterilità che rischia di compromettere la corsa scudetto. Il suo arrivo si inserirebbe in un progetto di ringiovanimento del reparto, guidato al momento dai veterani Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

La carriera di Divock Origi

Divock Origi, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Genk e del Lilla, ha debuttato in prima squadra con i francesi il 2 febbraio 2013, continuando a vestire la maglia dei "mastini" fino al 2015 collezionando complessivamente 89 reti e 16 reti. L'attaccante è poi passato al Liverpool, dove è sempre rimasto fin qui eccezion fatta per il prestito ai tedeschi del Wolfsburg nella stagione 2017/2018 (36 presenze totali e 7 gol). Con i colori dei Reds, con i quali ha vinto una Premier League, una Champions League, una Supercoppa europea, un Mondiale per club ed una Coppa di Lega, il belga ha collezionato 171 presenze realizzando 40 reti.