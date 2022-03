Donnarumma-Neymar, rissa a fine partita: i motivi della lite

Una serata da incubo, quella vissuta ieri, mercoledì 9 marzo, da Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, si è reso autore di un clamoroso errore sul gol dell'1-1 dei blancos, quando, dopo aver perso perso palla tentando un avventato dribbling su Benzema, ha spalancato le porte del gol del pareggio alle merengues. Una rete che ha dato il via alla rimonta degli spagnoli, che si sono poi imposti per 3-1 ribaltando il ko per 1-0 del match di andata e staccando così il pass per i quarti. Un errore, quello di Gigio, da matita rossa, che, secondo quanto riporta Marca, avrebbe poi avuto pesanti strascichi nel post partita.

Donnarumma-Neymar, scontro a fine partita

Negli spogliatoi, a gara finita, Donnarumma avrebbe avuto un durissimo diverbio con Neymar, il quale avrebbe rinfacciato al portiere tutti gli errori commessi, in particolare quello che ha portato alla prima rete del Real. L'ex estremo difensore del Milan avrebbe risposto sottolineando le colpe del brasiliano in occasione del secondo gol madrileno, nato dopo una palla persa proprio dall'attaccante. Da lì, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, ne sarebbe nata quasi una rissa, con i due venuti alle mani e poi divisi solamente dall'intervento dei compagni di squadra.

Un episodio che è l'emblema delle difficoltà trovate da Donnarumma a Parigi. Gigio, che la scorsa estate aveva lasciato il Milan a parametro zero per approdare sotto la Torre Eiffel, non ha infatti mai pienamente convinto alla corte di Mauricio Pochettino, che gli ha spesso preferito il costaricano Keylor Navas. Un dualismo mal sopportato dallo stesso portiere della Nazionale italiana, che in più di un'occasione non ha nascosto il proprio malessere per le tante volte in cui è dovuto rimanere a guardare i suoi compagni dalla panchina, e che, probabilmente, non lo sta mettendo nelle condizioni di giocare con serenità quando chiamato in causa. Ed il grossolano errore commesso contro il Real, così come il forte diverbio con Neymar, ne sarebbero soltanto l'ultima prova.