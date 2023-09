La Nazionale e il dilemma Donnarumma

L'avventura di Spalletti con la Nazionale inizia in salita, l'1-1 con la Macedonia del Nord condanna gli azzurri a vincere tutti i prossimi match della qualificazione agli Europei per essere sicuri di volare in Germania, senza dover passare dagli spareggi, scorciatoia comunque assicurata grazie alla Nations League. I problemi ci sono, nessuno li nega, e a quelli classici, quello del centravanti e in generale di una squadra che non sembra avere grande qualità, da sabato sera si è aggiunto i nodo portiere.

Donnarumma ha sbagliato, quella punizione non era irresistibile, andava respinta, ma l'errore del portiere è stato solo l'ultimo di una Nazionale che aveva pieno possesso del campo e poi si è immotivatamente ritirata nel bunker dando alla Macedonia del Nord la possibilità di avvicinarsi alla porta e quindi di pareggiare la gara.

Donnarumma titolare o no in Nazionale?

Spazzata via l'ingenerosa critica "è tutta colpa di Donnarumma", la situazione portiere va però analizzata. Gigio ha trascinato l'Italia sul tetto d'Europa vivendo un mese da favola, parando tutto e coprendo le lacune che quella squadra aveva e che anche per merito suo sono state azzerate per 30 giorni da favola. Quel portiere fenomenale però non si è più visto, in azzurro come nel PSG, e quindi sarebbe il caso che anche lui tornasse in dubbio. L'ex Milan non è Buffon, il migliore portiere della sua epoca, che in Nazionale non poteva essere insidiato da nessuno per manifesta superiorità.

Sgombrato il campo da questo confronto, è quindi giusto che Donnarumma torni a giocarsi il posto con chi alle sue spalle da una paio di anni ma non ha mai avuto un'occasione in azzurro nonostante una crescita costante. Provare Meret, oppure Vicario, è un obbligo per loro che se lo sono ampiamente meritati, per Spalletti e anche per l'attuale titolare a cui magari scatterà una nuova scintilla quando capirà che il posto non è il suo per diritto acquisito. Il tempo della gratitudine è finito, quell'Europeo vinto è troppo lontano e in mezzo ci sono state troppe delusioni per considerare chiunque inamovibile in questa Nazionale. Dalla lotta dovrà uscire il portiere titolare dalla Nazionale che a quel punto avrà guadagnato sul campo la sua posizione, e se sarà ancora Donnarumma di sicuro il neo CT avrà un numero uno più consapevole e più forte rispetto a quello di adesso.