Dopo Haaland, tocca a Lewandowski e Mbappè: sarà il mercato dei super bomber

Sarà l’estate dei super bomber. La prossima finestra di calciomercato vedrà alcuni dei più prolifici giocatori al mondo cambiare squadra. Il primo è stato Haaland, inseguito da mezza Europa, ha scelto il Manchester City che non ha avuto dubbi nel mettere sul piatto 75 milioni per il cartellino più trenta a stagione per cinque anni al giocatore. Un trasferimento da record per strappare il ventunenne norvegese al Borussia Dortmund, con i tedeschi che adesso sembrano voler puntare forte su Haller, attaccante dell’Ajax in doppia cifra in Champions League in questa stagione, per sostituirlo.

Lewandowski lascia il Bayern Monaco

Il giro dei super bomber sembra però essere appena iniziato. In giornata è arrivata la notizia dell’addio di Robert Lewandowski al Bayern Monaco. Il polacco, 34 anni, non rinnoverà con i bavaresi perché vuole una nuova avventura professionale. Dopo 8 anni quindi il club campione di Germania saluta il suo cannoniere capace di andare a segno 237 volte. Su Lewandowski c’è il Barcellona che dovrà trovare comunque un accordo con il Bayer visto che la scadenza dell'accordo con il giocatore è fissata al 2023.

Le ultime sul futuro di Mbappè

Tutto da decifrare invece il futuro di Mbappè. Il Paris Saint Germain è disposto a fare follie per trattenerlo ma parte da una posizione sfavorevole, il contratto della stellina francese scade tra poche settimane e per ora nessuna firma è arrivata. Il segnale è chiaro, il giocatore non ha ancora scelto e visto che è in scadenza potrà prendere la sua decisione con calma. Il braccio di ferro al momento è tra i parigini e il Real Madrid, in Spagna già disegnano le prossime formazioni merengues con Mbappè al fianco di Benzema, la visita dell’attaccante nella capitale spagnola di pochi giorni fa ha alimentato i rumors. Ora la palla passa a Perez che dovrà trovare l’accordo economico con il transalpino e di sicuro l’ingaggio sarà tra i più alti, se non il più alto del mondo.