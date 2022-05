Dove giocherà Kalidou Koulibaly la prossima stagione

Kalidou Koulibaly giocherà ancora nel Napoli il prossimo anno? E’ una delle domande che più circola tra i tifosi che sanno quanto il difensore centrale sia importante per la loro squadra. La scorsa estate appena arrivato Spalletti aveva dichiarato di essere disposto a incatenarsi ai cancelli dell’impianto sportivo dei campani pur di non lasciarlo andare. Il tecnico aveva usato l’arma dell’ironia per fare capire a tutti quanto la cessione di un giocatore del genere avesse potuto essere dolorosa. Nelle ultime settimane il tecnico ha espresso più o meno lo stesso pensiero e lo ha ribadito anche in privato a De Laurentiis.

Kalidou Koulibaly-Napoli: la questione rinnovo

Non che il presidente abbia un’idea diversa, Koulibaly è imprescindibile per il Napoli, non è un caso che partito Insigne la fascia di capitano passerà sul suo braccio. Il centrale non ha mai nascosto il suo rapporto ottimo con società, città e tifosi, ma questo potrebbe non bastare per trattenerlo.

C’è infatti ancora il nodo del prolungamento del contratto da sciogliere. L’intesa scadrà nel 2023, c’è ancora un anno di tempo, ma i colloqui sono già partiti. La volontà delle parti di accordarsi ci sarebbe anche, ma l’ingaggio da 6 milioni a stagione è un problema. Non che Koulibaly non meriti la cifra, ma il Napoli in questo momento non può arrivare alla stessa cifra, così è possibile che l’offerta sia al ribasso, qualcuno ipotizza non sopra i 3,5 milioni di euro. Il taglio sarebbe di quasi la metà e questo potrebbe essere un problema, anche perché diverse società invece sarebbero pronte a fare carte false pur di acquistarlo.

Barcellona e Juventus su Koulibaly

Il Barcellona lo ha messo infatti in cima alla lista per la sostituzione di Piqué. Xavi stravede per il senegalese e vorrebbe accelerare per portarlo al Camp Nou. In agguato c’è anche la Juventus che in rosa non ha più Chiellini e quindi sta cercando un centrale affidabile e carismatico, almeno quanto l’ormai ex titolare.

Koulibaly sarebbe perfetto per Allegri, ma bisognerà capire se il giocatore, così legato a Napoli, possa fare la stessa scelta di Higuain oppure se la “questione morale” lo frenerà. In ogni caso chi vorrà portarsi a casa il giocatore dovrà sborsare almeno 40 milioni di euro, e questo sarebbe un problema sia per la Juve che per il Barcellona.

Dove giocherà Koulibaly?

E quindi? Dove giocherà Koulibaly? Da più parti si vocifera che anche l’anno prossimo sarà vestito ancora di azzurro, anche se non dovesse rinnovare. E’un rischio, perché in caso di mancato accordo a fine stagione potrebbe lasciare il club a zero, ma De Laurentiis potrebbe correrlo per non privare Spalletti del suo pilastro in un’annata che sarà fondamentale per il futuro del Napoli. La Champions League porta in dote molti milioni, ma un solo anno non basta per dare ossigeno alle casse. Serve continuare a rimanere nelle prime quattro e provare ad andare più avanti possibile nella competizione per accedere ai ricchi premi.

Con più soldi e magari una grande cavalcata in campionato e in Champions si potrebbe pensare anche di alzare l’offerta per il rinnovo in modo da convincere Koulibaly a restare anche dopo il 2023. Ovviamente con lui in rosa reggiungere glo obbietivi in campo sarebbe decisamente più facile per il Napoli