Dove vedere i mondiali di calcio in tv e in streaming: orari di tutte le partite

Tutto in chiaro, tutto gratis. Una grande notizia per gli italiani, molto meno per la Rai, che aveva pagato (a peso d'oro) i diritti per i mondiali di calcio in Qatar pensando che l'Italia ce l'avrebbe fatta a qualificarsi. Invece il mondiale in Qatar inizia domenica 20 novembre senza azzurri. Si giocano quattro partite al giorno (alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20 italiane). Le 48 partite della fase a gironi termineranno il 2 dicembre, dal 3 via agli ottavi di finale. La finale è fissata allo stadio di Lusail per domenica 18 dicembre. La Rai trasmetterà dunque tutte le partite in diretta (Rai 1, Rai 2 o Rai Sport). In streaming le gare si potranno seguire su Rai Play.

I diritti erano stati comprati dall'Amministratore delegato Rai precedente all'attuale, Fabrizio Salini. Ma si poteva tentare una trattativa, spacchettare partite e diritti e venderli ad altri gruppi. Non è successo. Non è tutto. Ci sono anche problemi di palinsesto abbastanza evidenti. Siamo in inverno, con palinsesti già pieni, e le partite non coincidono perfettamente col classico prime time, la prima sera. Se in estate (quando si giocano solitamente i mondiali) il palinsesto è più agile, ora si è in pieno periodo di garanzia, con la pubblicità che costa più cara ma con l'impossibilità di venderla nel migliore dei modi,m perché il fuso orario impedisce appunto di coprire tutta la fascia di prima serata. Senza nazionale italiana inoltre gli ascolti saranno probabilmente abbastanza bassi, per un investimento complessivo da circa 200 milioni.

Mondiali 2022, orari partite tv e streaming

Domenica 20 novembre

Qatar-Ecuador (Rai 1, Rai Play) - Ore 17

Lunedì 21 novembre

Inghilterra-Iran (Rai 2, Rai Play) - Ore 14

Senegal-Olanda (Rai 2, Rai Play) - Ore 17

USA-Galles (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Martedì 22 novembre

Argentina-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) - Ore 11

Danimarca-Tunisia (Rai 2, Rai Play) - Ore 14

Messico-Polonia (Rai 2, Rai Play) - Ore 17

Francia-Australia (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Mercoledì 23 novembre

Marocco-Croazia (Rai 2, Rai Play) - Ore 11

Germania-Giappone (Rai 2, Rai Play) - Ore 14

Spagna-Costa Rica (Rai 2, Rai Play) - Ore 17

Belgio-Canada (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Giovedì 24 novembre

Svizzera-Camerun (Rai 2, Rai Play) - Ore 11

Uruguay-Corea del Sud (Rai 2, Rai Play) - Ore 14

Portogallo-Ghana (Rai 2, Rai Play) - Ore 17

Brasile-Serbia (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Venerdì 25 novembre

Galles-Iran (Rai 2, Rai Play) - Ore 11

Qatar-Senegal (Rai 2, Rai Play) - Ore 14

Olanda-Ecuador (Rai 2, Rai Play) - Ore 17

Inghilterra-USA (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Sabato 26 novembre

Tunisia-Australia (Rai 2, Rai Play) - Ore 11

Polonia-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) - Ore 14

Francia-Danimarca (Rai 1, Rai Play) - Ore 17

Argentina-Messico (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Domenica 27 novembre

Giappone-Costa Rica (Rai 2, Rai Play) - Ore 11

Belgio-Marocco (Rai 1, Rai Play) - Ore 14

Croazia-Canada (Rai 1, Rai Play) - Ore 17

Spagna-Germania (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Lunedì 28 novembre

Camerun-Serbia (Rai 2, Rai Play) - Ore 11

Corea del Sud-Ghana (Rai 2, Rai Play) - Ore 14

Brasile-Svizzera (Rai 1, Rai Play) - Ore 17

Portogallo-Uruguay (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Martedì 29 novembre

Ecuador-Senegal (Rai Sport, Rai Play) - Ore 16

Olanda-Qatar (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Iran-USA (Rai Sport, Rai Play) - Ore 20

Galles-Inghilterra (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Mercoledì 30 novembre

Polonia-Argentina (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Arabia Saudita-Messico (Rai Sport, Rai Play) - Ore 16

Tunisia-Francia (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Australia-Danimarca (Rai Sport, Rai Play) - Ore 20

Giovedì 1° dicembre

Croazia-Belgio (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Canada-Marocco (Rai Sport, Rai Play) - Ore 16

Giappone-Spagna (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Costa Rica-Germania (Rai Sport, Rai Play) - Ore 20

Venerdì 2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo (Rai Sport, Rai Play) - Ore 16

Ghana-Uruguay (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Serbia-Svizzera (Rai Sport, Rai Play) - Ore 20

Camerun-Brasile (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Sabato 3 dicembre

Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Domenica 4 dicembre

Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Lunedì 5 dicembre

Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Martedì 6 dicembre

Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Venerdì 9 dicembre

Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Sabato 10 dicembre

Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Martedì 13 dicembre

Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Mercoledì 14 dicembre

Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (Rai 1, Rai Play) - Ore 20

Sabato 17 dicembre

Finale per il terzo posto (Rai 1, Rai Play) - Ore 16

Domenica 18 dicembre

Finale Mondiali calcio 2022 (Rai 1, Rai Play) - Ore 16