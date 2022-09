Dramma per Fabio Liverani, morta la moglie

Gravissimo lutto per l'allenatore del Cagliari, Fabio Liverani: è morta la moglie Federica, dopo una lunga malattia. Una coppia solida e storica, visto che l'ex centrocampista di Perugia e Lazio e la sua compagna era uniti fin da quando erano ragazzi. La signora Liverani lascia il marito, ma anche i due figli Mattia e Lucrezia. Il Cagliari ha dato la notizia con una nota ufficiale ieri notte: "Il Cagliari si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l'abbraccio della famiglia rossoblù", il messaggio di cordoglio del club sardo. A dare la notizia ieri sera prima di tutti era stato il Lecce: il club salentino è legatissimo a Liverani, che lo ha riportato qualche anno fa dalla C alla A con una esaltante doppia promozione. "L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre", recita il tweet del Lecce, club che l'ex centrocampista ha allenato dal 2017 al 2020. Messaggio di vicinanza per Liverani anche da parte della Lazio, club con cui ha raggiunto l'apice della sua carriera di calciatore. Anche Genoa e Fiorentina ieri hanno espresso il loro cordoglio per il lutto del loro ex tesserato.

Il lutto di Bucchi nel 2003

Per l'ambiente del Cagliari un triste ritorno al passato: quasi vent'anni fa - marzo 2003 - un grave lutto colpì l'allora attaccante Cristian Bucchi (oggi allenatore dell'Ascoli in serie B), che ritrovò la compagna e futura moglie Valentina in casa senza vita, vegliata per ore dalla figlia che all'epoca aveva un anno. Un lutto terribile che sconvolse i tifosi e la città. Oggi si rivive un dramma nella squadra rossoblu, con la scomparsa della signora Liverani.