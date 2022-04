Dries Mertens continuerà a giocare nel Napoli

Un raggio di sole colpisce il pianeta Napoli piombato nel caos dopo la clamorosa sconfitta di Empoli. Dries Mertens rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione e continuerà a giocare al Maradona. Il belga, miglior marcatore di sempre degli azzurri, è pronto ad accettare la proposta, nettamente al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di stipendio attuali, di De Laurentiis.

Rinnovo Dries Mertens-Napoli, fumata bianca vicina

La fumata bianca è vicina e il “sì” potrebbe essere già arrivato ieri quando Aurelio De Laurentiis ha voluto entrare nelle difficili vicende della sua squadra in prima persona. Il presidente è rimasto tutto il giorno a Castelvolturno, ha seguito l’allenamento, si è intrattenuto con diversi colloqui per capire cosa stia succedendo ad una squadra che fino a marzo viaggiava con il vento in poppa e da un mese a questa parte si è invece fermata senza alcun preavviso.

In serata il patron del Napoli ha poi voluto affrontare di petto la questione Dries Mertens. Il contratto del belga scade a giugno, l’ingaggio attuale è insostenibile, ma tra la città, la società e il calciatore il legame è fortissimo. Per questo, dopo l'incontro avvenuto in serata a cena, la stretta di mano è stata forte e decisa, nonostante la cifra per il rinnovo non andrà oltre l’1,2 milioni a stagione, quasi quattro volte meno dello stipendio attuale. Non era una questione di soldi, il belga lo ha dimostrato dicendo sì e nel calcio di oggi non tutti lo avrebbero fatto. Il Napoli della prossima stagione sarà con ogni probabilità rivoluzionato, ma partirà da un pilastro solido in campo e fuori: Dries Mertens.

L'attacco azzurro che verrà inizia così a prendere forma. Il giovane e talentuoso Kvaratskhelia è già stato acquistato e arriverà in estate per infoltire la batterie degli esterni che perderà sicuramente Insigne e forse Lozano. Tutto però ruoterà intorno ad Osimhen, la cessione se dovessero arrivare offerte vicino ai 100 milioni potrebbe diventare realtà. A quel punto servirebbe un nuovo centravanti con le idee italiane Belotti e Scamacca vagliate da Giuntoli insieme a qualche nome dall'estero.