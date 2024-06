Due ex Arezzo vincono lo scudetto con le giovanili di Genoa e Roma

Come nel 2021, il Genoa under 18 ha vinto il titolo di campione d’Italia battendo la Roma in finale: 2-0 ad Ancona con i gol di Venturino e Romano su rigore. Come nel 2021, in panchina c’era Gennaro Ruotolo, adesso il più titolato della storia tra gli allenatori del settore giovanile rossoblu. Classe 1967, nato a Santa Maria a Vico in provincia di Caserta, Ruotolo transitò in...