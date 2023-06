Dove giocherà Dusan Vlahovic nella prossima stagione

Dusan Vlahovic non è più incedibile. L'attaccante serbo, arrivato alla Juventus nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per 70 milioni di euro (più 10 di bonus), è stato inserito dalla dirigenza bianconera nella lista dei sacrificabili per far cassa. Le prestazioni offerte dal centravanti nel corso dell'ultima stagione, terminata per lui con 14 reti all'attivo tra campionato e coppe, non hanno infatti soddisfatto quelle che erano le (alte) aspettative nei suoi confronti. E così, di fronte ad una ricca offerta, l'ex viola potrebbe fare le valigie e lasciare Torino.

I club interessati a Vlahovic

Vlahovic, nel corso di queste settimane, è finito nel mirino di numerose big europee, anche se, va detto, il rendimento non eccezionale offerto negli ultimi mesi ne ha un po' ridotto l'appeal. Tra i club che hanno messo nel mirino il serbo c'è il Bayern Monaco, alla ricerca di un centravanti di primissimo livello per la prossima stagione. Il bianconero, per i bavaresi, non è però la prima scelta: i tedeschi, nella loro lista di preferenze, hanno infatti anteposto all'ex giocatore della Fiorentina Victor Osimhen e Harry Kane. Arrivare al nigeriano del Napoli e all'inglese del Tottenham potrebbe però non essere semplice, con il club che potrebbe quindi ripiegare proprio su Vlahovic.

L'attaccante della Juventus è poi seguito da tempo dall'attivissimo (ed ambizioso) Chelsea, alle prese con una vera e propria rivoluzione nell'organico dopo l'ultima deludente stagione, chiusa soltanto al dodicesimo posto in Premier League. Gli inglesi, già nei prossimi giorni, potrebbero formalizzare la prima vera e propria offerta alla Vecchia Signora.

Su Vlahovic, infine, è vigile anche l'Atletico Madrid, che mira a piazzare un colpo in attacco per ridurre il gap da Barcellona e Real. La destinazione spagnola potrebbe tentare il serbo, il cui rapporto con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri pare non essere mai stato troppo idilliaco.