Dusan Vlahovic entra nella classifica dei giocatori più pagati di sempre in Serie A

La Juventus ha esploso il botto di mercato. I bianconeri hanno strappato Dusan Vlahovic alla Fiorentina per 67 milioni di euro a cui si aggiungeranno i bonus che dovrebbero portare la cifra a quota 70. Un fulmine a ciel sereno in un mercato di gennaio che per la Vecchia Signora, e anche per tutte le altre squadre di Serie A, aveva regalato pochissime emozioni. Il capocannoniere del campionato cambia maglia, la scelta di restare in Italia è stata la sua e la Fiorentina non poteva fare altro che cedere alle lusinghe di Agnelli, troppo vicina la scadenza del contratto (2023) per tirare la corda.

La classifica dei giocatori più costosi di sempre in Serie A

L’affare, l'ennesimo tra Juventus e Fiorentina, scrive una piccola pagina di storia del calciomercato italiano. Con i 67 milioni di euro per il cartellino, Dusan Vlahovic diventa il quinto colpo più costoso di sempre del campionato italiano. Nell speciale classifica domina, a mani basse, il club bianconero: al primo posto infatti c’è Cristiano Ronaldo, pagato 117 milioni, seguito da Higuain per cui ne sono stati spesi 90 mentre a chiudere il podio è De Ligt, arrivato a Torino dietro al pagamento di 85,5 milioni.

Il dominio della Juve si interrompe alla quarta posizione dove si inserisce l’Inter con Lukaku che fu pagato due anni e mezzo fa da Marotta 75 milioni, cifra tornata indietro con gli interessi la scorsa estate quando l’attaccante è stato pagato dal Chelsea oltre 110. A questo punto c’è l’inserimento di Vlahovic, quinto con 67 milioni, che si piazza subito davanti ad un altro affare chiuso tra Torino e Firenze, quello pr Federico Chiesa, pagato 60 milioni.

A chiudere la graduatoria ci sono due colpi molto più datati, Crespo e Mendieta, pagati dala Lazio a inizio anni 2000 l’equivalente di 52,5 e 47,5 milioni di euro. In mezzo agli acquisti griffati Cragnotti, c’è in nona posizione Victor Osimhen che è approdato al Napoli dal LIlle per 50 milioni di euro.