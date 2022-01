Come fa la Juve a permettersi Vlahovic

È Dusan Vlahovic il colpo piazzato dalla Juventus in questa sessione invernale di calciomercato. L'attaccante, già autore di 17 reti in questa prima parte di stagione, sarà prelevato dalla Fiorentina per una cifra attorno ai 67 milioni di euro più otto di bonus, con il giocatore che percepirà uno stipendio di sette milioni annui più bonus. Un'operazione fortemente voluta dalla dirigenza della Vecchia Signora per non lasciarsi sfuggire un posto tra le prime quattro in campionato, che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma che a molti, in un periodo non particolarmente florido per le casse del club bianconero, ha aperto diversi punti interrogativi sulla sua sostenibilità.

Vlahovic alla Juventus, la sostenibilità dell'affare

Proprio "sostenibilità" è stata la parola chiave utilizzata in queste settimane dall'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, consapevole di dover far combaciare esigenze tecniche e bilanci. Il recente aumento di capitale da 400 milioni concluso ad inizio gennaio, inserito, come comunicato dalla società, nel contesto delle misure atte a far fronte ai rilevanti impatti economici e patrimoniali della pandemia da Covid-19, ha tuttavia immesso liquidità fresca nelle casse del club.

Dei 400 milioni dell'aumento di capitale, al netto dei 75 già versati da Exor a dicembre, 145 saranno utilizzati per coprire il fabbisogno finanziario complessivo netto del club nei prossimi dodici mesi, mentre altri 175 verranno impiegati per finanziare le azioni previste dal Piano di sviluppo, di cui una quota di poco superiore al 50% per rimborsare i finanziamenti a medio termine verso banche e società di factoring al fine di ridurre gli oneri finanziari, mentre la restante parte per finanziare le azioni previste per il mantenimento della competitivà sportiva (ovvero "attuazione di Campagne Trasferimenti caratterizzate da un'attenta e disciplinata gestione delle operazioni di investimento e disinvestimento, con l'obiettivo di mantenere un adeguato livello qualitativo della rosa della Prima Squadra e garantirne nel tempo il necessario ricambio generazionale") e l'incremento della visibilità del brand Juventus. Circa 80 milioni di euro, quindi, possono essere utilizzati dal club nel calciomercato grazie al recente aumento di capitale.

Vlahovic alla Juventus, l'effetto sui conti del club

Per quanto riguarda i conti, dove la Juventus ha liberato spazio grazie alla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United risparmiando circa 87 milioni di euro, l'operazione Vlahovic porterà a bilancio un peso attorno ai 30 milioni. Il club, tuttavia, aveva già previsto che l'esercizio, al 30 giugno 2022, si sarebbe chiuso in significativa perdita, con il saldo negativo che potrebbe essere alleviato da plusvalenze attraverso cessioni da realizzarsi da qui a giugno. Per ridurre le spese, inoltre, i bianconeri vorrebbero tagliare il monte ingaggi di circa il 15% cedendo gli elementi in esubero e non rinnovando il contratto di alcuni giocatori in scadenza.

Da considerare, infine, un ultimo aspetto. Nel piano di sviluppo della Juventus uno dei punti principali è la partecipazione costante alla Champions League fino al 2023/2024 con la sistematica disputa degli ottavi di finale. E assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic, in quest'ottica, risulta una mossa fondamentale per raggiungere l'obiettivo.