Juventus, Vlahovic già a gennaio: la strategia bianconera

Una prima parte di stagione da incubo, con appena quindici punti raccolti nelle prime dieci giornate e la vetta già distante tredici lunghezze. Un cammino disastroso quello tenuto fin qui dalla Juventus, incapace, almeno per il momento, di tenere il passo del gruppo di testa. I bianconeri, malgrado il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, non sono ancora riusciti a trovare un'identità ed hanno mostrato lacune sia caratteriali che tecniche in questo segmento iniziale di torneo. A stentare, in particolare, è il reparto offensivo, che, una volta perso Cristiano Ronaldo, tornato in estate al Manchester United, non è più riuscito a trovare la via del gol con continuità. Una situazione che potrebbe spingere il club ad intervenire sul mercato già a gennaio.

Juventus, Vlahovic a gennaio: il piano bianconero

Il nome caldo, non è certo un mistero, è quello di Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina, in scadenza nel giugno 2023. I bianconeri vorrebbero portare il serbo a Torino già durante la sessione invernale di calciomercato ed avrebbero avuto in questi giorni i primi approcci con l'entourage del giocatore. L'attaccante avrebbe chiesto almeno sei milioni di euro netti a stagione, mentre i viola, per lasciarlo partire, vorrebbero circa 60 milioni, cifra che la Vecchia Signora vorrebbe portare a 50/55 con l'inserimento di qualche contropartita tecnica.

Per rendere possibile l'operazione, tuttavia, la Juventus si dovrebbe liberare almeno di un ingaggio pesante di quelli che al momento gravano sul bilancio. L'indiziato numero uno, al momento, sarebbe il gallese Aaron Ramsey, che ha fin qui trovato pochissimo spazio in stagione. Sul centrocampista si registrerebbe l'interessamento del Newcastle, pronto ad intervenire massicciamente sul mercato dopo l'acquisizione del club da parte del fondo arabo.