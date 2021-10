Dusan Vlahovic, derby d'Italia sul mercato: l'attaccante seguito da Juventus e Inter

Dusan Vlahovic non prolungherà il proprio contratto con la Fiorentina. Ad annunciarlo, nella mattina di martedì 5 ottobre, è stato lo stesso presidente viola Rocco Commisso, che ha svelato come l'attaccante abbia rifiutato un'offerta "che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club". Il serbo, che andrà in scadenza a giugno 2023, lascerà quindi già la prossima estate la Toscana, con numerosi club pronti a scatenare una vera e propria asta per aggiudicarsene le prestazioni. Tra loro anche le italiane Inter e Juventus, che daranno battaglia in sede di mercato alle big europee.

Vlahovic-Juventus, la strategia dei bianconeri

Non è certo un mistero che il nome di Vlahovic sia finito ormai da tempo sul taccuino della dirigenza della Vecchia Signora, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. I bianconeri, dopo aver riportato a Torino Kean, vorrebbero infatti puntare sulla linea verde, affiancando all'ex Psg un altro classe 2000. La Juventus, per portare il serbo a Torino, potrebbe percorrere la pista del prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto o inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche.

Vlahovic-Inter, l'idea dei nerazzurri

Anche l'Inter, tuttavia, monitora con attenzione la situazione: a guidare l'attacco dei nerazzurri c'è oggi Edin Dzeko, che il prossimo anno spegnerà però ben 36 candeline. Una carta d'identità non più verde che potrebbe spingere il club di Steven Zhang ad intervenire sul mercato alla ricerca di un'alternativa che possa garantire un futuro a lungo termine. E Vlahovic, autore già di 6 reti in questo avvio di stagione (4 in campionato, 2 in Coppa Italia) dopo i 21 realizzati nello scorso torneo di Serie A, sarebbe in questo senso il profilo ideale.