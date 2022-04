Juventus, solo un gol nelle ultime sei partite: c'è un problema Vlahovic?

Una buona prestazione, che non è però servita ad evitare la sconfitta. La Juventus, nel sentitissimo derby d'Italia, è stata superata all'Allianz Stadium per 0-1 dall'Inter dicendo così definitivamente addio alle speranze scudetto. La Vecchia Signora, malgrado una marcata superiorità territoriale, non è riuscita a perforare l'ermetica difesa nerazzurra, brava nel tenere a bada gli attaccanti della formazione di Massimiliano Allegri. Qualcosa in più, in casa bianconera, ci si aspettava soprattutto da Dusan Vlahovic, il grande colpo del mercato di gennaio. Il serbo, salvo qualche rara buona giocata, è stato invece pressoché annullato da Skriniar, che ha avuto la meglio in quasi tutti i duelli corpo a corpo con l'ex centravanti della Fiorentina.

Vlahovic, appena un gol nelle ultime sei gare

Una prestazione sottotono che conferma le difficoltà incontrate nell'ultimo periodo dall'attaccante, andato in rete solamente una volta (lo scorso 20 marzo nel 2-0 alla Salernitana) nelle ultime sei gare. Troppo poco per chi, come lui, è stato pagato a peso d'oro per far compiere il salto di qualità ad una squadra spuntata, spesso anemica negli ultimi venti metri. Eppure il serbo, dopo un buon primo impatto (rete all'esordio in bianconero contro il Verona, gol al debutto in Champions contro il Villarreal e doppietta decisiva all'Empoli), sembra aver perso un po' del killer instinct che lo aveva fatto emergere a Firenze, finendo anche lui risucchiato nella sterilità che ha contrassegnato la stagione degli attaccanti bianconeri.

E proprio Vlahovic, purtroppo per Allegri, è stato il grande "assente" negli ultimi big match della Juventus: perché prima di steccare con l'Inter, il centravanti classe 2000 aveva fallito anche l'appuntamento contro il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, match in cui il serbo era stato anche sfortunato colpendo una clamorosa traversa. Passaggi a vuoto che testimoniano come il serbo, malgrado le indiscusse potenzialità, abbia ancora bisogno di un ulteriore salto di qualità per consacrarsi definitivamente nell'élite del calcio mondiale.