Calciomercato Juventus, Psg su Vlahovic: la possibile contropartita tecnica

Ormai, non è certo più un mistero, nessuno, in casa Juventus, viene considerato incedibile. I bianconeri, reduci da una travagliata stagione terminata soltanto al settimo posto complice la penalizzazione per il caso plusvalenze, hanno infatti necessità di alleggerire i costi liberandosi di qualche pesante ingaggio. Per questo motivo, in caso di arrivo di offerte nei confronti dei big, la Vecchia Signora sarebbe disponibile a trattare. Scenario che riguarda anche Dusan Vlahovic, prelevato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più 10 di bonus e che, nell'ultima annata, non ha saputo mantenere le grandi aspettative che si erano create nei suoi confronti.

Il serbo, che nell'ultima stagione ha realizzato complessivamente quattordici reti, è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo soprattutto in caso di addio di Kylian Mbappé, da tempo seguito dal Real Madrid. La Juventus, per lasciar partire Vlahovic, chiede 80 milioni di euro, così da riprendere quanto meno la cifra investita un anno e mezzo fa per aggiudicarsene il cartellino. I francesi, tuttavia, vorrebbero abbassare il costo cash dell'operazione inserendo una contropartita tecnica. Il nome più probabile, in quest'ottica, è quello di Hugo Ekitike, attaccante classe 2001 approdato a Parigi nell'estate 2022 dopo la buona stagione con la maglia del Reims (undici reti segnate in ventisei presenze).

Ekitike, gigante di quasi un metro e novanta, rappresenterebbe un profilo futuribile e si inserirebbe alla perfezione nel progetto di ringiovanimento della rosa che la Juventus sta cercando di portare avanti negli ultimi tempi.