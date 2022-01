Dove giocherà Dybala nella prossima stagione

È ormai rottura tra Paulo Dybala e la Juventus. L'attaccante, il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il club e sarebbe ormai stanco della strategia al ribasso portata avanti dalla società bianconera. Una situazione che avrebbe convinto l'argentino a guardarsi attorno, alla ricerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. E gli estimatori, per l'ex giocatore del Palermo, non mancano, con diverse formazioni che lo hanno messo nel mirino, attratte dalla possibilità di aggiudicarsene le prestazioni a parametro zero.

Dybala, le possibili destinazioni

Su Dybala, già da tempo, ha messo gli occhi l'Inter. La Joya, in particolare, piace a Marotta, che ritiene l'argentino il profilo ideale da inserire nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. I nerazzurri, se l'attuale stand by tra giocatore e Juventus dovesse protrarsi anche nelle prossime settimane, potrebbero affondare il colpo, compiendo quello che sarebbe un vero e proprio sgarbo ai rivali di sempre.

Sul giocatore, tuttavia, ci sono anche diverse sirene estere. Tra tutte quelle del Barcellona, chiamato ad una vera e propria rifondazione dopo una stagione, quella attuale, disastrosa sotto tutti i punti di vista. I blaugrana, alle prese con una situazione economica non delle più floride, sono pronti a lasciar partire qualche giocatore pur di racimolare il tesoretto necessario per soddisfare le richieste economiche dell'attaccante della Juventus. Sul bianconero, infine, si registrerebbe l'interesse anche del Tottenham di Conte, con l'ex tecnico dell'Inter da sempre grande estimatore di Dybala.