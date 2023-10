Roma, per Dybala lesione distrattiva al collaterale del ginocchio: condizioni e tempi di recupero

L’infortunio c’è, ma stavolta l’ipotesi peggiore viene con forza allontanata dagli esami diagnostici. Respira la Roma, respira Paulo Dybala, le cui lacrime che hanno accompagnato la sostituzione nel match contro il Cagliari vinto dai giallorossi, avevano sortito l’effetto di generare apprensione in quantità considerevole. Lo scontro con Prati, il ginocchio sinistro colpito, l’uscita dal campo al 37’ claudicante dopo essersi rialzato ed aver provato a correre: il pensiero è andato subito ad un interessamento a menischi e legamento crociato, con le parole comprensibilmente preoccupate di Mourinho nell’immediato dopo partita che non avevano certo lasciato spazio ad ottimismi di sorta. I primi accertamenti, nella serata di ieri, avevano già in parte rischiarato l’orizzonte, stabilendo che il trauma contusivo al ginocchio non aveva intaccato l’integrità del legamento crociato, senza però fornire adeguate certezze sull’oggettiva entità del problema.

Questa mattina, ecco la buona notizia con il conseguente sospiro di sollievo. Gli esami diagnostici a Villa Stuart hanno riscontrato una lesione distrattiva del tendine collaterale mediale. Niente, insomma, di particolarmente preoccupante, ferma restando la necessità di uno stop che in primis significherà per la “Joya” non rispondere alla convocazione in nazionale. Il fuoriclasse argentino rimarrà pertanto a Trigoria, proprio per cercare di recuperare bene, senza però affrettare i tempi, e tornare a disposizione dello staff tecnico compatibilmente con i miglioramenti seguenti a terapie e riposo. Scongiurati pertanto i 45-60 giorni di permanenza ai box pessimisticamente ipotizzati, e riflettori puntati allora sulla fine di ottobre, quando verosimilmente Dybala potrebbe tornare ad essere ricompreso nella lista dei convocati. Alla ripresa dell’attività dei club, a conclusione della parentesi dedicata alle nazionali, la Roma sarà attesa da un doppio turno casalingo contro Monza e Slavia Praga (terza giornata di Europa League). Quindi, arriverà la trasferta di San Siro contro l’Inter: la speranza è di riaverlo proprio per affrontare i nerazzurri, nel match che potrebbe avere risvolti importanti nell’economia della qualificazione all’Europa del prossimo anno.