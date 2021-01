Juventus, le condizioni di Dybala dopo l'infortunio: le ultime

Sono ore di apprensione in casa Juventus. I bianconeri, già alle prese con le positività al Covid di Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt, rischiano di perdere anche Paulo Dybala in vista del big match di domenica sera in casa dell'Inter. L'attaccante ha infatti dovuto abbandonare il terreno di gioco per infortunio nel corso del primo tempo della sfida contro il Sassuolo, poi vinta dalla formazione di Andrea Pirlo per 3-1. Per lui, come dichiarato dallo stesso tecnico della Juventus nel post gara, problema al collaterale del ginocchio sinistro.

Dybala, attesa per il risultato degli esami

Dybala, nella mattina di lunedì 11 gennaio, si è recato al J Medical per sottoporsi ad esami ed accertamenti. L'uruguaiano si è presentato con indosso un tutore e zoppicando vistosamente, aumentando le preoccupazioni sulle sue condizioni. Già nel pomeriggio dovrebbero essere noti i risultati degli esami, ma al momento un suo recupero per la sfida contro l'Inter pare altamente improbabile.