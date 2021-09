Juventus, Dybala si ferma per infortunio: le condizioni dell'attaccante argentino

Prima il gol che ha sbloccato la partita contro la Sampdoria, vinta dalla sua Juventus per 3-2 (in rete anche Bonucci e Locatelli per i bianconeri, Yoshida e Candreva invece nella formazione di D'Aversa), poi l'infortunio. È una domenica dolce-amara per Paulo Dybala, attaccante argentino della formazione di Massimiliano Allegri. La Joya, al 22' della sfida contro i blucerchiati, ha abbandonato in lacrime il terreno di gioco dello Stadium in seguito ad un problema muscolare alla coscia sinistra, costringendo il tecnico ad inserire al suo posto Dejan Kulusevski.

Non solo Dybala, out anche Morata: le condizioni

Per avere un quadro più chiaro sulle condizioni di Dybala bisognerà attendere l'esito degli esami strumentali, in programma nella giornata di domani, lunedì 27 settembre. Giorno in cui ne sapremo probabilmente di più anche sull'entità dell'infortunio accusato da Alvaro Morata, messo ko da un problema alla coscia destra. A fornire una prima diagnosi sulle condizioni dei due giocatori, nel post-gara, è intervenuto direttamente Massimiliano Allegri: "Sicuramente non ci saranno né contro il Chelsea né contro il Torino. Dopo queste due partite ci sarà la pausa per le Nazionali e speriamo di riaverli a disposizione allora. Per adesso ci sono gli altri".