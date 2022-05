Dybala-Inter, c'è l'accordo: i dettagli dell'operazione

Il futuro di Paulo Dybala, con ogni probabilità, sarà all'Inter. L'argentino, che lascerà la Juventus a parametro zero al termine della stagione, avrebbe infatti ceduto alle lusinghe dei nerazzurri, che avevano messo ormai da tempo la Joya nel mirino. Tra giocatore e club sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima, con l'attaccante pronto a sottoscrivere un contratto di quattro anni da sei milioni di euro più bonus a stagione. Un'offerta che avrebbe permesso all'Inter di superare la concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United, che, nelle scorse settimane, avevano manifestato interesse nei confronti di Dybala. L'argentino, infatti, avrebbe espresso la volontà di continuare la propria carriera in Italia e vorrebbe prendersi una sorta di rivincita sulla Juventus, che, un po' a sorpresa, ha deciso di non puntare su di lui per il futuro.

Inter, non solo Dybala: per l'attacco seguito anche Scamacca

Un'operazione, quella relativa a Dybala, che i nerazzurri cercheranno di finanziare attraverso alcune cessioni, con diversi giocatori pronti a salutare Milano al termine della stagione. Ormai sul piede di partenza sono Sanchez, Vecino e Vidal ed anche De Vrij, di fronte ad una ricca offerta, potrebbe lasciare la squadra di Simone Inzaghi. Ma le manovre in entrata dell'Inter nel reparto offensivo potrebbero non esaurirsi alla Joya: sul taccuino di Marotta è infatti sempre presente il nome di Gianluca Scamacca, centravanti in forza al Sassuolo. Il neroverde viene infatti ritenuto dal club il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Edin Dzeko, il quale si sta ormai avviando verso la parte conclusiva della sua carriera.