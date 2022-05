Dybala, c'è l'offerta ufficiale dell'Inter: i dettagli

Adesso c'è l'offerta ufficiale. L'Inter, dopo settimane di corteggiamento, ha avanzato la prima proposta a Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero. Per convincere il giocatore ad accettare la destinazione nerazzurra Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo sul piatto un triennale con opzione per un'ulteriore stagione a 7 milioni di euro annui, bonus compresi, più i diritti di immagine, che rimarrebbero comunque nelle mani dell'argentino. Un'offerta giunta al termine di un incontro riservato durante il quale la dirigenza interista, sotto l'impulso del presidente Steven Zhang, si sarebbe decisa a rompere gli indugi.

Inter, il sogno è la coppia Dybala-Lautaro

Il progetto dell'Inter, in vista della prossima stagione, è quello di comporre un tandem d'attacco tutto argentino, con Dybala che andrebbe ad affiancare Lautaro Martinez, giocatore che i nerazzurri hanno intenzione di trattenere a Milano anche in caso di offerte nei suoi confronti. Un reparto che sarebbe così tutto classe e fantasia, con l'alternativa Edin Dzeko da sfruttare in quei momenti in cui serviranno maggiormente presenza in area e forza fisica. Dybala, tuttavia, si sarebbe preso ancora qualche giorno prima di decidere, forte dell'interessamento nei suoi confronti anche da parte della Roma. La sensazione, tuttavia, è che le strade della Joya e dell'Inter non siano mai state così vicine tra loro.