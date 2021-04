L'Inter vuole Dybala: il piano dei nerazzurri

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Juventus. L'argentino, tornato al gol dopo tre mesi di calvario nella gara vinta dai bianconeri per 2-1 contro il Napoli, pare infatti non ricoprire un ruolo centrale nel progetto della Vecchia Signora, che, in vista della prossima stagione, vorrebbe puntare per il proprio attacco su uno tra Sergio Aguero e Moise Kean. L'attaccante, da parte sua, non sembra particolarmente interessato a prolungare il proprio contratto con il club di Agnelli, attualmente in scadenza a giugno 2022. Una situazione che potrebbe portare ad un addio a parametro zero tra poco più di 12 mesi.

Dybala, si muove l'Inter: il piano dei nerazzurri

Su Dybala, già da tempo, ha infatti messo gli occhi l'Inter, che, come riporta La Stampa, avrebbe prenotato la Joya per giugno 2022. I nerazzurri, ormai ad un passo dalla conquista dello scudetto dopo nove anni di dominio della Juventus, vorrebbero infatti operare in entrata nel settore offensivo assicurandosi le prestazioni dell'ex Palermo, soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez. Un'ipotesi, questa, che i bianconeri vorrebbero però provare ad allontanare, cercando di cedere Dybala già in estate per non perdere il calciatore a costo zero. Ecco quindi che la dirigenza juventina, in queste settimane, avrebbe già sondato il terreno con il Paris Saint-Germain per intavolare un clamoroso scambio con Mauro Icardi.