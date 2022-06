Dybala al Milan se: le condizioni per il colpo di mercato a sorpresa

Una suggestione, un'idea nata nelle ultime ore ma che, nei prossimi giorni, potrebbe tramutarsi in qualcosa di più concreto. Il Milan, approfittando della situazione di stand-by nella trattativa con l'Inter, ha messo nel mirino Paulo Dybala, in uscita a parametro zero dalla Juventus. L'argentino, ormai da settimane, è promesso sposo dei nerazzurri, ma la tanto attesa fumata bianca, ancora, non è arrivata. Il club di Steven Zhang, che ha praticamente chiuso per il ritorno in prestito di Romelu Lukaku, ha infatti bisogno di cedere qualche giocatore prima di ratificare l'accordo con la Joya. E l'attaccante, adesso, starebbe iniziando a spazientirsi di fronte ad un'operazione che si sta protraendo più a lungo del previsto.

Dybala al Milan, le condizioni per chiudere l'operazione

La prima scelta di Dybala rimane ancora l'Inter, ma l'attaccante ha fretta di trovare una nuova squadra. Per questo motivo il Milan, chiamato nella prossima stagione a difendere il titolo di campione d'Italia, ha iniziato a valutare la possibilità di fare un offerta per l'ormai ex bianconero. Solamente un'idea al momento, con nessun contatto diretto tra le parti. Ma il clamoroso affare, nei prossimi giorni, potrebbe anche andare in porto.

Dybala è infatti disposto ad aspettare l'Inter al massimo fino ai primi di luglio, non di più: se dopo la prima settimana del nuovo mese la situazione non dovesse essersi ancora sbloccata, il giocatore inizierebbe a guardarsi attorno valutando altre offerte. Offerta che il Milan, in quel caso, presenterà. Affinché l'operazione vada in porto, tuttavia, l'argentino dovrebbe ridursi il proprio ingaggio: i sette/otto milioni di euro a stagione richiesti dalla Joya sono insostenibili per il Diavolo, che chiederebbe all'attaccante di ridimensionare le proprie richieste. Insomma, ad oggi la pista Dybala che porta al Milan sembra in salita, ma qualcosa, nei prossimi giorni, potrebbe cambiare.