Dybala, c'è anche il Milan: solo una suggestione o pista concreta?

Una voce di mercato clamorosa, quella emersa in queste ultime ore. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Paulo Dybala, che al termine della stagione lascerà la Juventus dopo sette anni, starebbe strizzando l'occhio al Milan. L'argentino, in caso di permanenza nel nostro campionato, preferirebbe infatti i rossoneri all'Inter, già da tempo sulle tracce del giocatore. Un'idea che ovviamente stuzzica la fantasia della dirigenza del Diavolo, che potrebbe aggiudicarsi le prestazioni di un big a parametro zero, ma che, per concretizzarsi, non è priva di difficoltà.

Dybala-Milan, la situazione

C'è infatti un enorme ostacolo sulla pista che potrebbe portare Dybala al Milan: l'ingaggio. La Joya percepisce infatti attualmente più di 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra ben superiore ai 4,5 milioni fissati da Maldini come tetto salariale massimo. Per arrivare all'argentino, quindi, i rossoneri dovrebbero fare uno sforzo economico non indifferente, che potrebbe inoltre avere qualche ripercussione sugli equilibri interni dello spogliatoio. Da un punto di vista tecnico, tuttavia, Dybala non si discute e potrebbe essere il rinforzo ideale per il reparto offensivo della formazione di Stefano Pioli, apparso particolarmente sterile nelle ultime settimane.

Non è detto, infine, che l'ex attaccante del Palermo prosegui la sua carriera in Italia. Su di lui, infatti, hanno messo gli occhi anche alcuni club stranieri, in particolare di Premier League, oltre ai francesi del Paris Saint-Germain. Scartate, invece, le piste spagnole legate a Barcellona e Real Madrid, con blaugrana e blancos che non hanno manifestato alcun interesse nei confronti del giocatore, autore fin qui di tredici reti in stagione (otto in campionato, due in Coppa Italia e tre in Champions League).