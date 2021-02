Juventus, si avvicina il rientro di Dybala: le condizioni della Joya

È ormai sulla via del recupero Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus, fermo dallo scorso 10 gennaio, quando accusò un problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro durante la gara con il Sassuolo, è infatti prossimo al rientro in campo. L'argentino, in questi giorni, sta lavorando duramente per rimettersi a disposizione del tecnico Andrea Pirlo, con l'obiettivo di tornare disponibile almeno per la panchina in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma martedì 9 febbraio. La Joya potrebbe poi trovare spazio in campo per uno spezzone nella sfida di campionato contro il Napoli di sabato 13, per presentarsi così al meglio alla partita contro il Porto, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League e che si giocherà in Portogallo mercoledì 17.

Dybala, in questa prima parte di stagione, ha collezionato dieci presenze in campionato segnando due reti, mentre in Champions League è sceso in campo per cinque volte trovando il gol contro il Ferencvaros. Il suo ritorno in campo permetterà alla formazione bianconera di avere un'arma in più in attacco, reparto nel quale Pirlo può già contare su Ronaldo, Morata e Kulusevski.