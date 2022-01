Dybala, salta il rinnovo di contratto con la Juventus?

Un tormentone che dura da mesi, con la tanto attesa fumata bianca che, ancora, non è arrivata. Il futuro di Paulo Dybala, il cui contratto con la Juventus andrà in scadenza al termine della stagione, rimane in bilico. Malgrado da settimane si parli di un accordo ormai imminente tra giocatore e club, la firma non è ancora arrivata. La società, infatti, non sembrerebbe così convinta di accettare le alte richieste economiche della Joya (circa 8 milioni di euro a stagione più bonus), visto anche il rendimento altalenante offerto fin qui dal giocatore, spesso alle prese con problemi di natura fisica. Ed il tentennamento della Vecchia Signora starebbe facendo perdere la pazienza all'ex Palermo.

Dybala, addio alla Juventus?

Secondo alcuni rumors provenienti dall'Argentina, Dybala, salvo un cambiamento radicale della situazione, avrebbe infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Juventus. L'attaccante sarebbe irritato dalla strategia al ribasso scelta del club ed avrebbe iniziato a guardarsi attorno in vista della prossima stagione. Una situazione osservata con particolare interesse dalle big d'Europa, che potrebbero cogliere l'occasione per aggiudicarsi le prestazioni dell'argentino a parametro zero. La Joya, in particolare, piacerebbe al Barcellona, chiamato a rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione, quella attuale, di transizione.