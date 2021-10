Juventus, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo: le cifre

Dopo estenuanti mesi di trattative, Paulo Dybala è ad un passo dal rinnovare il proprio contratto con la Juventus. L'argentino, rimasto ai box negli ultimi impegni a causa di un problema muscolare accusato nel corso della partita contro la Sampdoria, avrebbe infatti trovato l'accordo con il club per prolungare il proprio matrimonio con i bianconeri. Un lieto fine a lungo inseguito dalla dirigenza, che, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United in estate, ha deciso di puntare con decisione sulla Joya per il proprio reparto offensivo.

Juventus-Dybala, c'è l'accordo per il rinnovo di contratto: i dettagli

L'accordo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato trovato sulla base di un contratto fino al 2025 da 8 milioni di euro + 2 di bonus annui, con lo stipendio base che, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi personali (presenze, gol e assist) per due anni di fila, potrà salire fino a 9 milioni. Una cifra che farà di Dybala, arrivato a Torino dal Palermo nell'estate 2015 per 32 milioni più 8 di bonus, il giocatore più pagato della rosa insieme al difensore olandese Matthijs De Ligt. Un deciso segnale della centralità nel progetto bianconero dell'attaccante argentino, autore fin qui complessivamente di tre reti in stagione: due in campionato (contro Udinese e Sampdoria) ed una in Champions League (su rigore contro il Malmoe).