Dybala verso l'addio alla Juventus: i motivi della rottura

È ormai ai titoli di coda l'avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. L'attaccante, il cui contratto andrà in scadenza al termine della stagione, difficilmente prolungherà il proprio matrimonio con la Vecchia Signora e si appresta a vivere gli ultimi mesi con indosso la maglia bianconera. Dopo lunghe settimane di trattative per arrivare ad un'intesa sul rinnovo, sembrano infatti ormai del tutto esaurite le possibilità di giungere ad un accordo, con la Joya pronta a guardarsi attorno alla ricerca di una nuova avventura in vista della prossima stagione.

Dybala-Juventus, si va verso la rottura

In questi giorni avrebbe dovuto svolgersi un incontro tra l'entourage di Dybala e la Juventus, con il club che però ha deciso di rinviare a fine marzo il confronto. Una mossa che, seppur indirettamente, sembra confermare come il rinnovo dell'attaccante non risulti più una priorità per la Vecchia Signora, non intenzionata a cedere alle elevate richieste economiche della Joya. L'argentino, per rimanere a Torino, dovrebbe a questo punto accettare le condizioni proposte dai bianconeri: benestare, tuttavia, che sarebbe potuto arrivare solamente nel caso in cui il giocatore si fosse sentito ancora elemento centrale nel progetto, cosa che, al momento, non pare essere così. Ed il venir meno della fiducia da parte del club, avrebbe ormai convinto Dybala a fare le valigie.

A frenare la Juventus nella trattativa i tanti problemi fisici accusati dall'attaccante nel corso di questa stagione: se infatti fino a pochi mesi fa i bianconeri reputavano l'ex Palermo una pedina fondamentale del proprio scacchiere, gli innumerevoli infortuni accusati dal giocatore avrebbero cambiato le carte in tavola, ritenendo eccessive le richieste economiche della Joya se confrontate con la sua scarsa affidabilità dal punto di vista fisico.