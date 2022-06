Dove giocherà Dzeko nella prossima stagione

Il ritorno di Romelu Lukaku, che potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni, spinge Edin Dzeko lontano dall'Inter. Con l'arrivo del belga, e quello ormai imminente di Dybala, non ci sarebbe infatti più spazio per il bosniaco nello scacchiere nerazzurro, con il club pronto a lasciar partire il giocatore anche per esigenze di bilancio. Pare quindi destinata a chiudersi dopo appena una stagione, e diciassette reti (tredici in campionato, tre in Champions League ed una in Coppa Italia) l'esperienza dell'ex Roma alla corte di Simone Inzaghi, con il giocatore, suo malgrado, costretto a mettersi alla ricerca di una nuova squadra.

Dzeko, le possibili destinazioni

Su Dzeko, in queste ore, sembra aver messo gli occhi la Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic. Il profilo del bosniaco piace alla dirigenza bianconera, che lo ritiene l'elemento adatto, per esperienza e qualità tecniche, per un impiego part-time. La Vecchia Signora, tuttavia, non avrebbe presentato ancora alcuna offerta per il giocatore, in attesa di sviluppi anche su altre piste. L'ex romanista potrebbe inoltre finire nel mirino del Real Madrid, in questo caso nel ruolo di vice Benzema.

Il giocatore, tuttavia, si sentirebbe ancora pronto a recitare un ruolo da protagonista e potrebbe quindi attendere altre offerte da squadre in grado di garantirgli un posto da titolare. In questo caso difficile pensare ad una sua permanenza in Italia, con destinazioni straniere, come Premier League o Bundesliga, più probabili.