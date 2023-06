Dzeko-Fenerbahce, è già scontro: l'attaccante dice no al torneo in Russia

Non inizia certo nel modo più sereno l'avventura di Edin Dzeko al Fenerbahce. L'attaccante bosniaco, appena passato ai turchi a parametro zero dopo l'addio all'Inter, formazione con cui ha giocato nelle ultime due stagioni, ha infatti manifestato la sua intenzione di non prendere parte al torneo previsto a inizio luglio a San Pietroburgo, in Russia, al quale prenderanno parte i padroni di casa dello Zenit, i serbi della Stella Rossa Belgrado e gli azeri del Neftchi Baku. Il motivo è da far risalire all'invasione russa ai danni dell'Ucraina, nei confronti della quale il centravanti si è sempre manifestato apertamente contrario. Una volonta, quella di Dzeko, che rischia di creare dei contrasti con il suo nuovo club: il giocatore, nei giorni scorsi, ha infatti sottoscritto l'impegno di giocare anche le amichevoli e di conseguenza, in caso di rifiuto di scendere in campo, potrebbe rischiare una multa.

La posizione di Dzeko non è certo una novità: già lo scorso settembre, infatti, l'attaccante si schierò contro l'amichevole tra Russia e Bosnia, poi saltata. Il giocatore, adesso, potrebbe contare sul sostegno di diversi compagni di squadra con la situazione che rimane quindi in divenire: il Fenerbahce, secondo il programma del torneo, dovrebbe affrontare lo Zenit il 9 luglio, la Stella Rossa Belgrado il 12 ed il Neftchi Baku il 15, ma, considerato lo scenario, non è da escludere l'ipotesi che l'impegno possa saltare.