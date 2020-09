Juventus, è fatta per Dzeko: i dettagli dell'affare

Sarà Edin Dzeko il nuovo centravanti della Juventus. L'attaccante bosniaco ha infatti trovato l'accordo con il club bianconero e nei prossimi giorni è atteso a Torino, dove sosterrà le visite mediche di rito. Un affare al quale la Roma ha dato il via libera dopo aver chiuso con il Napoli per Arkadiusz Milik, con il quale i giallorossi, proprio in queste ore, stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali.

Dzeko, il centravanti ideale per Pirlo

Dzeko, nello scacchiere del tecnico Andrea Pirlo, andrà a ricoprire il ruolo di riferimento centrale nel tridente d'attacco, con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, attualmente alle prese con un infortunio muscolare, che si muoveranno ai suoi lati. Un acquisto fortemente dall'allenatore bianconero, che ha individuato nel bosniaco l'elemento ideale per aumentare ulteriormente il potenziale offensivo della sua squadra. Dzeko potrebbe fare il suo esordio con la Juventus in occasione della seconda giornata di campionato, quando la Vecchia Signora, domenica 27 settembre alle 20.45, farà visita all'Olimpico proprio contro la sua Roma.

Dzeko-Juventus, i dettagli dell'affare

Saranno 16 i milioni che la Juventus verserà nelle casse del club giallorosso, mentre il giocatore, che in passato ha vestito anche le maglie di Zeljeznicar, Usti nad Labem, Teplice, Wolfsburg e Manchester City, firmerà con il club bianconero un contratto di due anni a 7,5 milioni di euro a stagione.