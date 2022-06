Mondiali 2022, Ecuador verso l'esclusione: ecco chi andrà in Qatar

Va verso l'esclusione dai Mondiali 2022 l'Ecuador. La Fifa sarebbe infatti intenzionata a sanzionare la formazione di Gustavo Alfaro, che nelle qualificazioni ha impiegato Byron Castillo, il quale, tuttavia, avrebbe falsificato i documenti di nascita. A fornire le prove dell'alterazione Eduardo Carlezzo, avvocato della Federcalcio cilena, che avrebbe dimostrato come il giocatore sarebbe nato a Tumaco, in Colombia, e non in Ecuador. Castillo, nelle qualificazioni a Qatar 2022, è stato impiegato otto volte e adesso le sfide in cui è stato schierato potrebbero essere punite con la sconfitta a tavolino per la Nazionale ecuadoregna.

Mondiali 2022, pronto il Cile se l'Ecuador verrà escluso

Se tutto ciò dovesse essere confermato, a sostituire l'Ecuador ai prossimo Mondiali dovrebbe essere il Cile, che ha affrontato per due volte gli uomini di Alfaro con Castillo in campo, pareggiando la prima sfida e perdendo la seconda. Con i punti che guadagnerebbe dall'invalidazione delle due gare, la squadra di Berrizzo scavalcherebbe in classifica Perù e Colombia, formazioni contro cui Castillo non ha mai giocato.

Difficile, anzi difficilissimo, che la Fifa, al posto dell'Ecuador, scelga di ripescare la Nazionale con il ranking più alto rimasta fuori dai Mondiali, ovvero l'Italia. La formazione di Roberto Mancini, quindi, dovrà rassegnarsi a guardare il torneo da casa per la seconda volta consecutiva: già nel 2018 gli azzurri mancarono infatti la qualificazione perdendo lo spareggio contro la Svezia.