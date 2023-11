Ederson è il nuovo gioiello dell'Atalanta

Il 6 luglio 2022 l'Atalanta batteva la concorrenza di mezza Serie A per portarsi a casa il centrocampista brasiliano Ederson, sbarcato solo sei mesi prima nel nostro Paese grazie all'intuizione della Salernitana. Un colpo di primissimo livello visto che il cartellino è costato oltre 20 milioni di euro, una cifra che a Bergamo spendono solo quando sono davvero convinti di poter trovare l'ennesimo gioiello, una cifra che ha fatto le fortune della Salernitana che ne aveva spesi solo sei qualche mese prima.

L'Atalanta e l'esplosione di Ederson

Il cambio di maglia e di livello non è semplice per nessuno e così anche questo ragazzo carioca che unisce qualità e quantità inizia lento, con Gasperini che gli cerca la posizione in campo e nelle prime nove giornate di campionato lo schiera solo una volta titolare. Il minutaggio sale a novembre quando però la Dea incappa in un periodo difficile e così a inizio 2023 Ederson diventa la prima scelta dalla panchina almeno fino a marzo quando le prestazioni crescono e si guadagna per sei volte di fila la maglia fin dal primo minuto. Il rendimento non è altissimo, si intravedono lampi di luce pura ma senza continuità, quei lampi però ci sono e forse vanno solo aspettati.

L'attesa finisce all'inizio di questa stagione che inizia male, un infortunio costringe il giocatore a saltare le prime due gare, ma è un crescendo continuo. Gasperini lo schiera come spalla di De Roon e la nuova cerniera di centrocampo funziona a meraviglia tanto che il tecnico decide di dare a Koopmeiners la possibilità di giocare stabilmente dietro le punte.

Il nuovo Ederson è muscoli e fosforo, è diga e inserimenti. Sono già cinque i gol in questa stagione tra campionato ed Europa League con quella maglia nerazzurra sempre sulle spalle, sono nove le presenze da titolare nelle ultime dieci partite L'Atalanta ancora una volta si conferma maestra nella gestione dei propri talenti, sa aspettare e così ora ha trovato la perfetta spalla di De Roon, un ragazzo brasiliano di 24 anni che sembra avere davanti in futuro davvero brillante.